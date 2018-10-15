Под «маской патриотизма» власти Украины прячут обнищание людей — депутат

Киев, , 16:29 — REGNUM Жителям Украины придется заплатить большую цену за вчерашний «псевдопатриотический пафос» в центре Киева, который сопровождался факельным шествием и атаками на советские памятники. Об этом 15 октября написал на своей странице в Фейсбуке украинский депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Сергей Ларин.

«Громкость гимна УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и количество яиц, брошенных в памятник Ватутину — прямо пропорциональны ухудшению качества жизни и росту тарифов. За последние годы стало аксиомой: чем массовей и радикальней факельные шествия и атаки на исторические памятники, тем дороже простым людям придется расплачиваться за такой псевдопатриотический пафос», — отметил Ларин.

По его словам, власти используют так называемый патриотизм, чтобы отвлечь население от роста цен и подорожания коммунальных тарифов.

«А это служит всего лишь отвлекающим маневром от провалов власти — почти 40 млрд долгов за коммуналку, сокращения субсидий и осеннего скачка цен. И да, Крым и Донбасс, глядя на такое празднование, наверное, спят и видят себя в Украине», — иронизирует Ларин.

Ранее, 14 октября, в Киеве участники марша националистов установили рекорд Украины по массовому исполнению гимна украинских националистов на Европейской площади. По данным представителя Книги рекордов Украины, в исполнении гимна приняли участие 8368 человек. Марш украинских националистов в 1932 году был утвержден руководством ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как гимн организации. 24 августа 2018 года впервые был использован как марш украинской армии на параде ко дню независимости Украины.

Как сообщалось, 14 октября Украина отмечала Покрова, день украинского казачества и день защитника Украины. В Киеве представители «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Николаем Кохановским пытались снести памятник генералу Ватутину и мемориал участникам Январского вооруженного восстания 1918 года в Киеве. Силовики оттеснили активистов и помешали повредить советские памятники.