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Приговор бывшему южноуральскому вице-губернатору Сандакову могут ужесточить

Политика

Апелляционное представление внёс прокурор

Челябинск, 15 октября 2018, 16:04 — REGNUM  В Челябинске могут ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Николаю. Сандакову. Апелляционное представление прокурора уже внесено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

По мнению прокурора, приговор является чрезмерно мягким. Также, по сведениям прокуратуры, при его вынесении были нарушены нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Прокурор требует отменить приговор и вынести новый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был осуждён 5 октября. Советский райсуд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки и приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей.

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Дело Сандакова
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