Приговор бывшему южноуральскому вице-губернатору Сандакову могут ужесточить

Челябинск, , 16:04 — REGNUM В Челябинске могут ужесточить приговор бывшему вице-губернатору Николаю. Сандакову. Апелляционное представление прокурора уже внесено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

По мнению прокурора, приговор является чрезмерно мягким. Также, по сведениям прокуратуры, при его вынесении были нарушены нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Прокурор требует отменить приговор и вынести новый.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Сандаков был осуждён 5 октября. Советский райсуд Челябинска признал его виновным в мошенничестве и получении взятки и приговорил к пяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей.