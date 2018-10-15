Бойцы спецназа подняты по тревоге: в Ростовской области проходят учения

Ростов-на-Дону, , 16:02 — REGNUM Тактико-специального учения, в которых принимают участие бойцы спецназа, начались 15 октября на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Манёвры проводятся в рамках годовой итоговой проверки. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), в манёврах задействовано более 250 человек и около 50 единиц спецтехники. Военнослужащие уже отработали задачи противодиверсионных действий, а также нормативы по радиационной химической и биологической защите.

Теперь военнослужащим предстоит отыскать базу условного противника, передать координаты целей на пункт управления авиации для нанесения ударов авиационными средствами поражения. Также бойцы спецназа отработают ведение штурмовых действий по уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника, ликвидации их базы и освобождению заложников.

«Особое внимание на учении будет уделено умению действовать в тылу условного противника, устраивать засады и налеты, вести наблюдение, маскироваться и поддерживать связь с командованием в условиях интенсивного боестолкновения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября в ходе командно-штабных учений подразделений ЮВО мотострелковые части отрабатывали действия по уничтожению крупных бандформирований. Манёвры с участием около пяти тысяч мотострелков проходили на незнакомом полигоне в горах Северного Кавказа.

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