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Индонезия и Палестина будут сотрудничать в области здравоохранения

Политика

Индонезия и Палестина договорились о сотрудничестве в сфере надзора за медикаментами

Индонезия и Палестина будут сотрудничать в области здравоохранения
Nathan Forget
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Джакарта, 15 октября 2018, 16:05 — REGNUM  Индонезия поможет Палестине увеличить потенциал в области надзора за медикаментами в рамках приверженности партнерства Юг-Юг, сообщает Antaranews.

«Мы запустили первое многолетнее сотрудничество между нашими странами. Это позволит внести свой вклад в поддержку Палестины и увеличить ее потенциал», — отметила глава агентства по надзору за медикаментами Пенни Лукито.

По ее словам, расширение возможностей контроля за лекарствами является частью сотрудничества между двумя странами в секторе здравоохранения.

«Будучи одной из ведущих стран в производстве вакцин, Индонезия привержена оказанию помощи другим развивающимся странам, особенно странам-членам организации исламского сотрудничества, наращивать потенциал в этой области», — добавила Пенни Лукито.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделя солидарности с Палестиной проходит в Индонезии с 13 по 17 октября 2018 года.

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Внешняя политика Индонезии
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