Понедельник, 15 Октября 2018 года
17:53:12 МСК

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашогги

Политика

Вскоре с монархом встретится глава Государственного департамента США Майкл Помпео

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашогги
POMED
Джамаль Хашогги

Вашингтон, 15 октября 2018, 15:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил 15 октября, что он обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ситуацию вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Я только что пообщался с королем Саудовской Аравии, по словам которого, он не знает ничего о том, что могло произойти с «нашим гражданином Саудовской Аравии». Он заявил, что с Турцией продолжается тесное сотрудничество для прояснения ситуации», — подчеркнул Трамп.

«Я незамедлительно направляю главу Государственного департамента США на встречу с королем», — добавил глава Белого дома.

Напомним, выступая 14 октября в интервью, Трамп заявил, что если подтвердится информация о том, что Хашогги убит в консульстве королевства в Стамбуле, он накажет Эр-Рияд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на журналистов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить