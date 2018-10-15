Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашогги

Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 15 октября, что он обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом ситуацию вокруг пропавшего оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Я только что пообщался с королем Саудовской Аравии, по словам которого, он не знает ничего о том, что могло произойти с «нашим гражданином Саудовской Аравии». Он заявил, что с Турцией продолжается тесное сотрудничество для прояснения ситуации», — подчеркнул Трамп.

«Я незамедлительно направляю главу Государственного департамента США на встречу с королем», — добавил глава Белого дома.

Напомним, выступая 14 октября в интервью, Трамп заявил, что если подтвердится информация о том, что Хашогги убит в консульстве королевства в Стамбуле, он накажет Эр-Рияд.