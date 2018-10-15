Путин наградил Набиуллину орденом Почёта

Москва, , 15:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин своим указом наградил главу Банка России Эльвиру Набиуллину орденом Почёта. Соответствующий документ опубликован 15 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие и укрепление банковской системы наградить орденом Почёта Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка России», — говорится в тексте указа российского лидера.

Напомним, глава регулятора Эльвира Набиуллина возглавила Центробанк РФ в июне 2013 года, до этого с мая 2012 года она занимала пост помощника президента России.

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