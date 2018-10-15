Делегация Македонии едет на переговоры в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

Скопье, , 15:42 — REGNUM НАТО начинает официальные консультации с Македонией по вопросу присоединения республики к альянсу. Как сообщил пресс-секретарь правительства Македонии Миле Бошняковски, переговоры состоятся 18 и 19 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

На консультации отправится большая делегация правительства Македонии, в состав которой войдут представители большинства министерства и институтов. Возглавит делегацию координатор по подготовке страны к членству в НАТО при кабинете министров Стево Пендаровский.

Пресс-секретарь отметил, что Македония в полной мере готова к переговорам, но для того, чтобы республика могла вступить в НАТО, парламент Македонии ещё должен одобрить внесение изменений в конституцию, предусмотренных соглашением с Грецией, а затем договор должен быть ратифицирован греческим парламентом.

Напомним, в конце сентября правительственная делегация Македонии уже посещала Брюссель для консультаций с Еврокомиссией в рамках подготовки к открытию переговорного процесса по вступлению страны в Европейский союз. Ожидается, что ЕС начнёт переговоры с Македонией с вопросов правосудия и основных прав человека. Открыть первый раздел переговорного досье планируется к середине 2019 года.

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Сегодня парламент Македонии приступил к рассмотрению проекта закона о внесении изменений в конституцию, которые предусматривают переименование страны в «Северную Македонию» в рамках соглашения с Афинами, открывающего республике путь в НАТО и ЕС.

Законопроект готовы поддержать «Социал-демократический союз Македонии» премьер-министра Зорана Заева и поддерживающие его партии албанского этнического меньшинства. Однако вместе они набирают менее 70 голосов при необходимых 80 из 120. Крупнейшая оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ, имеющая 51 депутатский мандат, заявила о намерении голосовать против законопроекта. Ожидается, что дебаты по проекту в парламенте могут продлиться несколько дней. Зоран Заев ранее уже заявил, что в случае провала инициативы в стране будут объявлены досрочные парламентские выборы.

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