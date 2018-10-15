В Рязанской области уволен министр транспорта

Рязань, , 15:40 — REGNUM Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев уволен. Эту информацию 15 октября подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Андрей Савичев написал заявление по собственному желанию, сообщил портал 7Info. Информация об увольнении появилась в СМИ еще 13 октября. Тогда сообщалось, что исполнять обязанности главы минтранса будет Данил Рубцов, который в апреле 2018 года был назначен на должность заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Отметим, что до этого Данил Рубцов работал гендиректором ООО «АльянсДорСтрой».

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Савичев был назначен на пост руководителя министерства в июле 2016 года. В 2017 году в течение нескольких месяцев он был исполняющим обязанности заместителя правительства Рязанской области, а после вновь занял кресло министра. К слову, 11 октября стало известно, что в суд передано дело о получении взяток в отношении пяти бывших чиновником регионального минтранса.

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