Нелегалам из Казахстана предложили добровольно покинуть Корею

Астана, , 15:09 — REGNUM Власти Южной Кореи предоставили «зеленый коридор» иностранным гражданам, нелегально находящимся в республике, заявил 15 октября представитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает агентство «Казинформ».

«Зеленый коридор» будет открыт с 1 октября 2018 года по 31 марта 2019 года. Представитель МИД добавил, что граждане Казахстана, которые находятся в Корее без оформления визы более 30 дней, могут беспрепятственно вернуться домой.

С начала октября миграционные власти Южной Кореи проводят массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов и применяют к ним все санкции в соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе миграционные власти Южной Кореи выдворили 20 студентов из Казахстана как нелегальных мигрантов. Абитуриенты обвинили в инциденте частную компанию, которая занимается отправкой студентов в иностранные вузы.

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