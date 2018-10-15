Песков: Путин 15 октября встретится с главой ВЭБ Игорем Шуваловым

Москва, , 15:01 — REGNUM Сегодня, 15 октября, президент РФ Владимир Путин встретится с главой Внешэкономбанка Игорем Шуваловым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча Путина и Шувалова станет «одной из встреч» в графике российского президента на понедельник, 15 октября. Также Песков подчеркнул, что проблематика финансовой организации «всегда была близка президенту».

«Президент продолжает держать его в поле своего внимания», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя ответ президента США Дональда Трампа в интервью CBS о возможной причастности Путина к политическим «убийствам и отравлениям», Песков заявил, что никаких прямых обвинений в адрес президента России глава Белого дома не произносил.

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