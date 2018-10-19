ЕС сбрасывает Италию в финансовую пропасть? За что?

Рим, , 01:56 — REGNUM Атака, организованная на финансовую сферу Италии, стала еще одним инструментом давления по принуждению этой страны к исполнению воли «верховного командования» Евросоюза. Как финансовые прогнозы становятся жестким ошейником для стран-членов ЕС, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Всего на 0,4% попыталось повысить дефицит бюджета итальянское правительство. Целью такого повышения является выполнение предвыборных обещаний двух правящих партий — снижение пенсионного возраста и отмена повышения НДС. Примечательно, что еще до официального обнародования этого решения произошло обрушение биржевых котировок Италии, хотя, по сути, эта страна, имеющая высокий государственный долг, снизила запланированный дефицит бюджета по сравнению с 2014—2015 годами, уравняв его с аналогичным, например, по Франции.

Похоже, что атака, которая развернулась в европейских СМИ и банковской сфере на «ужасное» решение итальянского правительства, это попытка манипуляции Италией, проводящей новый курс на прекращение безудержного приема нелегальных мигрантов. При этом основная критика идет со стороны Германии и Франции, уже некоторое время жестко регулирующих миграционный поток. Должна ли Италия становиться жертвой выгод крупного европейского бизнеса, заинтересованного во ввозе дешевой рабочей силы?

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