Депутат Рады: правительство неадекватно относится к военнослужащим ВСУ

Киев, , 14:49 — REGNUM Правительство Украины не выполняет свои социальные обязанности перед военнослужащими, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает 15 октября УНИАН.

По его словам, постоянные взрывы в арсеналах Украины и отсутствие реального повышения зарплат военнослужащим говорят о том, что государство относится к украинским военнослужащим «неадекватно». Винник подчеркнул, что правительство должно, в первую очередь, предоставлять украинским военнослужащим жилье и повышать зарплаты, а также развивать военно-промышленный комплекс.

Напомним, за последние несколько лет на Украине произошел ряд взрывов на крупнейших складах с боеприпасами: в Сватово, дважды в Балаклее, в Калиновке и в Ичне