Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:09:05 МСК

Депутат Рады: правительство неадекватно относится к военнослужащим ВСУ

Политика

Регулярные взрывы в арсеналах этому доказательство

Киев, 15 октября 2018, 14:49 — REGNUM  Правительство Украины не выполняет свои социальные обязанности перед военнослужащими, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, сообщает 15 октября УНИАН.

По его словам, постоянные взрывы в арсеналах Украины и отсутствие реального повышения зарплат военнослужащим говорят о том, что государство относится к украинским военнослужащим «неадекватно». Винник подчеркнул, что правительство должно, в первую очередь, предоставлять украинским военнослужащим жилье и повышать зарплаты, а также развивать военно-промышленный комплекс.

Напомним, за последние несколько лет на Украине произошел ряд взрывов на крупнейших складах с боеприпасами: в Сватово, дважды в Балаклее, в Калиновке и в Ичне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить