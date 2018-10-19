За что Япония позволила себе похвалить Шойгу

Москва, , 05:00 — REGNUM Действия и высказывания высокопоставленных российских политиков трактуются в Японии на основании привычных незаконных притязаний Токио на Курильские острова. О том, как попытки «не обидеть» японскую сторону становятся новыми предлогами для японских претензий, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Принципиальные заявления представителей МИД РФ об отказе принимать необоснованные японские протесты по поводу Курил не могут остановить речи официальных японских лиц, критикующих действия России на «японской территории», к которой Токио продолжает относить южные Курилы. Протест по поводу празднования на Курилах Дня окончания Второй мировой войны, объявленный Японией, был расценен в официальном заявлении МИД РФ как «склонность регулярно впадать в историческое беспамятство».

К сожалению, такие верные заявления МИД не становятся для Токио поводом сделать конструктивные выводы, и теперь Япония позволила себе похвалить министра обороны РФ Сергея Шойгу за то, что учения ВС РФ «Восток-2018» не включали в себя Курильские острова. А почему они их не включали?

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