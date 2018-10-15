Назарбаев проверит социально-экономическое развитие Актюбинской области

Актюбинск, Казахстан, , 14:45 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Актюбинскую область Казахстана, где ознакомится с социально-экономическим развитием региона, сообщили 15 октября в пресс-службе главы государства.

Планируется, что президент посетит ряд социальных и промышленных объектов области, в том числе индустриальную зону «Актобе», где будут представлены достижения промышленности и сельского хозяйства Актюбинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Нурсултан Назарбаев посетил с рабочим визитом Карагандинскую область. В ходе поездки президент отметил, что регион является самым урбанизированным в республике.

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