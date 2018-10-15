Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:11:43 МСК

Аксёнов: Крыму и Сирии пора объединяться для борьбы с санкциями

Политика

Власти российского полуострова уверены в укреплении сотрудничества региона и Сирии

Симферополь, 15 октября 2018, 14:35 — REGNUM  Крым, как и Сирия, подвержен мощному давлению международных санкций, поэтому республикам необходимо объединять силы в их преодолении. Такое мнение по прибытию в Дамаск 15 октября журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Нас связывают настоящие дружеские отношения, я уверен, что визит пройдёт плодотворно, и мы уедем с хорошими практическими результатами. Мы уже успели обсудить вопрос создания судоходной компании, с помощью которой ряд грузов, которые и сегодня транспортируются в САР из России, загружались непосредственно в крымских портах», — отметил Сергей Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация из Крыма впервые прибыла в Сирийскую Арабскую Республику на переговоры о развитии торгово-экономического сотрудничества, в частности, о поставках промышленной и сельскохозяйственной продукции, произведённой предприятиями российского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Крыма и Сирии обсуждают в Дамаске новые совместные проекты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическое сотрудничество России и Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить