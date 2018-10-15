Аксёнов: Крыму и Сирии пора объединяться для борьбы с санкциями

Симферополь, , 14:35 — REGNUM Крым, как и Сирия, подвержен мощному давлению международных санкций, поэтому республикам необходимо объединять силы в их преодолении. Такое мнение по прибытию в Дамаск 15 октября журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Нас связывают настоящие дружеские отношения, я уверен, что визит пройдёт плодотворно, и мы уедем с хорошими практическими результатами. Мы уже успели обсудить вопрос создания судоходной компании, с помощью которой ряд грузов, которые и сегодня транспортируются в САР из России, загружались непосредственно в крымских портах», — отметил Сергей Аксёнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация из Крыма впервые прибыла в Сирийскую Арабскую Республику на переговоры о развитии торгово-экономического сотрудничества, в частности, о поставках промышленной и сельскохозяйственной продукции, произведённой предприятиями российского полуострова.

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