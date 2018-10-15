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В РФ предложили запретить «поганый нацистский лозунг»

Политика

Помочь украинскому народу хотя бы так

Москва, 15 октября 2018, 14:39 — REGNUM  Профессор МосГУ Николай Платошкин предложил запретить украинскую националистическую символику, в частности лозунг «Слава Украине». Он выступил 15 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Когда 22 июня 1941 года на нас напали немцы, в Красной армии была распространена такая точка зрения, что немецкий народ восстанет, что нацистов мало, что не пойдут они на такую войну. Пошли. И сейчас украинский народ забит. Те, кто за нас, сидит по тюрьмам СБУ. И мы им должны помочь хотя бы так: запретить всю символику здесь. Что мешает Государственной думе запретить поганый нацистский лозунг «Слава Украине»?» — спросил он.

Напомним, 14 октября в Киеве националисты попытались снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину. Они пришли к монументу с лестницами и кувалдами. Полиция оцепила памятник и пресекла провокацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве националисты попытались снести памятник генералу Ватутину

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