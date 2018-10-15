Власти Крыма и Сирии обсуждают в Дамаске новые совместные проекты

Дамаск, , 14:25 — REGNUM Крымская делегация впервые прибыла в Сирийскую Арабскую Республику для проведения переговоров о развитии торгово-экономического сотрудничества. Об этом ИА REGNUM 15 октября сообщили в пресс-службе главы РК Сергея Аксёнова.

«Хочу поблагодарить министра экономики и внешней торговли Сирии Самера Аль-Халиля и коллег из правительства за тёплый приём. Нами были проведены предварительные переговоры о возможности поставки в САР продукции ряда крымских предприятий. Есть уже конкретные предложения для ООО «Керченский стрелочный завод», ООО «КТЗ Красноперекопский трубный завод», АО «Завод «Фиолент», АО ЭМЗ «Фирма СЭЛМА» по поставке электротехнического оборудования, ржаной пшеничной муки из Крыма в САР», — отметил глава Крыма.

Помимо этого, по его словам, планируется подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между Республикой Крым и провинцией Латакия. Также будут обсуждаться проекты создания совместной судоходной компании и торгового дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках четвёртого Ялтинского международного экономического форума, который проходил в апреле 2017 года, власти РК подписали ряд соглашений о сотрудничестве с представителями Сирии на сумму более 100 млрд рублей, в том числе о создании зернового хаба в одном из портов полуострова.

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