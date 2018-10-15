В Кремле прокомментировали заявление Жириновского о «ЗРК С-700»

Москва, , 14:22 — REGNUM Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о новейших российских разработках в сфере зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) вызвано, вероятно, высокой компетенцией политика в данном вопросе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему ничего не известно о якобы имеющихся у России «новейших системах ПВО С-500, С-600 и С-700», о которых ранее в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил Жириновский.

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«Наверно, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский уточнил свое высказывание по поводу якобы имеющегося у России С-700. По его словам, некоторые из новейших разработок пока являются прототипами и конкретного имени не имеют.

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