Понедельник, 15 Октября 2018 года
16:13:16 МСК

В Кремле прокомментировали заявление Жириновского о «ЗРК С-700»

Политика

По словам официального представителя Кремля, ему ничего не известно о якобы имеющихся у России «новейших системах ПВО»

Москва, 15 октября 2018, 14:22 — REGNUM  Заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о новейших российских разработках в сфере зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) вызвано, вероятно, высокой компетенцией политика в данном вопросе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, ему ничего не известно о якобы имеющихся у России «новейших системах ПВО С-500, С-600 и С-700», о которых ранее в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил Жириновский.

Читайте также: «Можем всю планету закрыть»: Жириновский рассказал о системе ПВО С-700

«Наверно, просто у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский уточнил свое высказывание по поводу якобы имеющегося у России С-700. По его словам, некоторые из новейших разработок пока являются прототипами и конкретного имени не имеют.

Читайте также: Жириновский скорректировал свое высказывание про С-700

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить