На границе Израиля и сектора Газа застрелен палестинец

Иерусалим, , 14:18 — REGNUM Военные Израиля застрелили палестинца, пытавшегося атаковать их на Западном берегу Иордана. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, с израильской стороны никто не пострадал.

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На границе Израиля и сектора Газа погибли пятеро палестинцев

«Террорист попытался ударить ножом солдата, наши силы открыли по нему ответный огонь, обезвредив его и убив», — цитирует РИА Новости текст сообщения.

Напомним, беспорядки на границе Газы и Израиля продолжаются с конца марта, жертвами столкновений палестинцев с военными Израиля стали более 150 человек, тысячи человек были ранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе столкновений, проходивших 12 октября в секторе Газа, израильские военнослужащие убили семь палестинцев. Четверо из них были застрелены во время стычек рядом с лагерем беженцев Эль-Бурейдж, трое — в южных районах сектора.