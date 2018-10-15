«Компромат» на и.о. мэра Ярославля оказался подделкой

Ярославль, , 14:07 — REGNUM Копия документа о связях с криминальными группировками кандидата на пост главы городского поселения Красково Владимира Волкова оказалась подделкой. Это следует из официального ответа главного управления МВД по Московской области на запрос ИА REGNUM.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после назначения Владимира Волкова исполняющим обязанности мэра Ярославля в социальных сетях стала распространятся якобы копия письма, подготовленного информационно-аналитическим бюро управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области в адрес правительства Московской области. В нем говорилось, что кандидат на пост главы Красково Волков связан с криминалом и его избрание на этот пост нежелательно. При этом номер документа был затерт. ИА REGNUM направило копию письма в полицию Подмосковья, и получило следующий ответ.

Сообщаем Вам, что в структуре Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области в 2013 году информационно-аналитическое бюро не существовало, в связи с чем, предоставить необходимую информацию не представляется возможным, — говорится в ответе ГУ МВД России по Московской области.

Если письмо было написано от лица несуществующего подразделения, значит, официальные лица его и не направляли. Следовательно, это подделка. При этом стоит отметить, что прямо об этом полицейские не говорят. Сам Владимир Волков в интервью ярославским СМИ ранее назвал копию письма элементом предвыборной борьбы 2013 года.

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