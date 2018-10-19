Чем отличилось новое послание Назарбаева к народу от предыдущих

Астана, , 06:21 — REGNUM Новое послание к народу Казахстана, в котором Нурсултан Назарбаев заявил цели на следующий год, отличается от посланий предыдущих двух лет содержанием (внимание к внутренней и внешней политике, не только к экономике), формой подачи (на этот раз президент зачитал послание полностью, а не выступил с анонсом) и временем появления (в октябре, а не в начале года). В чем особенности послания под названием «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», пишет редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

В послании указывается на то, что на протяжении четырех лет в Казахстане экономическому росту сопутствовало снижение реальных доходов населения, что в свою очередь влияло на доверие граждан к государству. Поэтому на сей раз акцент делается на росте доходов населения, и в соответствующей главе послания определены способы достижения этой цели. В частности, сокращение теневой экономики, налоговая амнистия для малого и среднего бизнеса (при соблюдении условий), дополнительная финансовая поддержка обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта и другие меры. Для повышения качества жизни граждан предлагается увеличение расходов на образование, науку и здравоохранение, допподержка регионов с дефицитом ученических мест, перевод поликлиник и больниц на безбумажное ведение документации и др.

Комфортную среду проживания предлагается создать в том числе за счет системного развития инфраструктуры, улучшения экологической обстановки, выдачи жилищных сертификатов для частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

В целом послание сочетает в себе устаревшие понятия с позитивными предложениями, всё еще не отражая некоторых важных для страны тем. Какие вопросы оставляет по себе ряд тезисов послания Назарбаева, читайте в статье: Новое послание Назарбаева: что в нем нового?

Также читайте другие статьи Марата Шибутова о политике, экономике и обществе Казахстана.