В Кремле прокомментировали обвинения Трампа в адрес Путина

Москва, , 13:58 — REGNUM Никаких прямых обвинений в адрес президента России Владимира Путина глава Белого дома Дональд Трамп не озвучивал. Такое заявление сегодня, 15 октября, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя ответ президента США в интервью CBS о возможной причастности Путина к политическим «убийствам и отравлениям».

Читайте также: Британский министр обвинил Путина в «отравлении Скрипалей»

Официальный представитель Кремля отметил, что в этом случае все-таки нужно «очень гибко» относится к лингвистическим особенностям.

«Другого ответа, понятно, что быть не могло, это ответ президента США», — сказал Песков.

Он также добавил, что «никаких прямых обвинений президент США не озвучивал».

Ранее по теме: Володин ответил Трампу, которому кажется вина РФ в отравлении Скрипаля

«Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России», — уточнил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о возможности причастности Путина к политическим «убийствам и отравлениям», ответил: «Вероятно» (Probably).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес назвал президента России Владимира Путина ответственным за так называемое отравление Скрипалей. Доказательств о причастности России к так этому делу министр не предоставил, но пригрозил ответить на действия России.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп возложил на Путина «личную» ответственность за вмешательство в выборы