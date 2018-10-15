Маттео Сальвини анонсировал поездку в Россию и назвал санкции абсурдом

Рим, , 13:56 — REGNUM 17 октября вице-премьер Италии Маттео Сальвини совершит визит в Россию, рассказал сам вице-премьер на встрече с представителями бизнес-сообщества в понедельник, 15 октября, передает информагентство Ansa.

По словам Сальвини, дискуссии о том, продлевать ли в очередной раз санкции против России, ведутся «на общеевропейском уровне».

Вице-премьер отметил, что он «считал и считает» санкции против России «социальным, культурным и экономическим абсурдом».

Сальвини использовал пассивный залог, говоря о санкциях: по его словам, «они», то есть власти ЕС, «перекрывают нам», то есть национальным государствам вообще и Италии в частности, российский рынок.

Журналисты отмечают, что спустя неделю после Сальвини в Россию приедет и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Читайте также: В Риме назвали антироссийские санкции бессмысленными