Госдума обсудит санкции за вмешательство в выборы в России

Москва, , 13:53 — REGNUM Законопроект о санкциях за вмешательство в выборы в России Госдума обсудит в первом чтении на заседании 19 октября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Предусматривается возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность иностранных (международных) неправительственных организаций, если такая деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидатов.

«То есть речь идет о невмешательстве международных или иностранных организаций в российские выборы. Мы много слышим о вмешательстве якобы российских хакеров в выборы где бы то ни было. Но тем не менее у нас есть многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации на территории нашей страны просто активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов или препятствуют тем или иным кандидатам, то есть вмешиваются в наши выборы», — отметилИсаев.