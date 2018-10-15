Понедельник, 15 Октября 2018 года
14:24:52 МСК

В Кремле прокомментировали выборы в Хакасии

Политика

По словам официального представителя Кремля, жители Хакасии должны иметь возможность «высказаться за или против того или иного кандидата»

Москва, 15 октября 2018, 13:53 — REGNUM  У избирателей Хакасии, как и у остальных граждан России, должна быть возможность участвовать в справедливых и честных выборах. Об этом, комментируя перенос выборов в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, жители Хакасии должны иметь возможность «высказаться за или против того или иного кандидата».

«Очень важно, чтобы все проходило в правовом русле, в правовых рамках, насколько мы понимаем, этим сейчас занимается избирком», — подчеркнул Песков.

Напомним, в прошедшем 9 сентября первом туре выборов главы Хакасии экс-глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, проиграв кандидату Валентину Коновалову (КПРФ), получившему 44,81%. Затем 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре.

Читайте также: Избирком Хакасии решил отозвать иск о снятии с выборов коммуниста

Затем второй тур был перенесен в связи со снятием с выборов на пост главы региона Андрея Филягина («Справедливая Россия»). Следующий срок второго тура был перенесен на 21 октября, однако сегодня, 15 октября, от участия в выборах отказался кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Таким образом, Валентин Коновалов (КПРФ) остается кандидатом, не снявшимся с выборов.

Читайте также: «Коновалов превратил электоральный процесс в Хакасии в карнавал» — эксперт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов главы Хакасии-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить