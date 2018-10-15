В Кремле прокомментировали выборы в Хакасии

Москва, , 13:53 — REGNUM У избирателей Хакасии, как и у остальных граждан России, должна быть возможность участвовать в справедливых и честных выборах. Об этом, комментируя перенос выборов в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, жители Хакасии должны иметь возможность «высказаться за или против того или иного кандидата».

«Очень важно, чтобы все проходило в правовом русле, в правовых рамках, насколько мы понимаем, этим сейчас занимается избирком», — подчеркнул Песков.

Напомним, в прошедшем 9 сентября первом туре выборов главы Хакасии экс-глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, проиграв кандидату Валентину Коновалову (КПРФ), получившему 44,81%. Затем 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру с участия во втором туре.

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Затем второй тур был перенесен в связи со снятием с выборов на пост главы региона Андрея Филягина («Справедливая Россия»). Следующий срок второго тура был перенесен на 21 октября, однако сегодня, 15 октября, от участия в выборах отказался кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Таким образом, Валентин Коновалов (КПРФ) остается кандидатом, не снявшимся с выборов.

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