Песков рассказал о создании в Кремле департамента по Украине

Москва, , 13:53 — REGNUM Создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной привело имевшуюся структуру в соответствие с тем, чем фактически занималось это управление, заявил 15 октября журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, фактически один из департаментов занимался Абхазией и Осетией, а другой де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной.

«Это просто было приведено в соответствие с реальностью», — заявил Песков.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью РИА Новости заявил, что в администрации президента РФ создан департамент по сотрудничеству с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Украины Петр Порошенко назвал три главных «украинских бренда», от которых «сейчас больше всего корчит Москву».

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