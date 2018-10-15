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Ярош вывел своих карателей с линии фронта в Донбассе

Политика

Боевики будут формировать «территориальные отряды обороны»

Киев, 15 октября 2018, 13:57 — REGNUM  Каратели украинского националиста и депутата Верховной рады Дмитрия Яроша из «Украинской добровольческой армии» ушли с линии фронта в Донбассе. Об этом заявил сам Ярош, сообщает 15 октября «Украинский военный портал».

По его словам, 5 и 8 отдельные батальоны «добровольческой армии» покинули передовую в Донбассе для того, чтобы сформировать «территориальные отряды обороны».

Напомним, ранее Ярош провел встречу с командующим «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. Оба согласились, что радикалы могут участвовать в подготовке сил для «охраны госграницы, подразделений территориальной обороны» и так далее.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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