Пострадавшая от радикалов в Запорожье рассказала о мужестве казаков

Москва, , 13:56 — REGNUM Казаки дали отпор националистам, напавшим на общественников в Запорожье. Об этом рассказала 15 октября глава Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной Елена Бережная в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Четверо ублюдков, по-другому я их назвать не могу, один из них, как вы видите (в эфире показали видеозапись с кадрами нападения, — прим. ИА REGNUM ), который, скорее всего, употреблял наркотические вещества, вылил на меня полбутылки зеленки. После этого схватился за железную подставку для салфеток и начал этим инструментом наносить удары другим участникам. Слава Богу, что запорожские казаки себя проявили по-настоящему, как настоящие мужики. Они дали ему отпор», — заявила Бережная.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 14 октября за час до начала митинга в честь 75-й годовщины освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков. Пострадали руководителя украинской организации «Полк Победы» (аналог российского «Бессмертного полка») Андрея Иванова и общественница Елена Бережная.

Во время самого мероприятия митингующих от националистов ограждала полиция.

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