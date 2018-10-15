Путин потребовал от властей Ингушетии обойтись без силовых действий

Москва, , 13:51 — REGNUM Никаких силовых акций в отношении участников протестного митинга в Магасе власти Ингушетии не планируют. Они намерены решать ситуацию мирным, демократическим путем. Об этом заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Мнение главы субъекта о методах улаживания ситуации разделил президент РФ Владимир Путин. В телефонном разговоре с Евкуровым он уточнил, какие варианты есть у главы Ингушетии «по варианту увода людей с площадей». Отметив, что в данном вопросе не должно быть «никаких силовых действий», Путин потребовал решать ситуацию «методами языка и демократии».

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Как сообщало ИА REGNUM, протестный митинг в Магасе против подписанного соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней проходит с 4 октября. В течение нескольких первых дней это была несогласованная акция, с 8 октября правительство региона подписало заявление организаторов о согласовании митинга до 15 октября. Позже срок его проведения был продлен до 17 октября.

Напомним, жители Ингушетии, не довольные решением властей по «пограничному вопросу», вышли на площадь после того, как ряд депутатов парламента заявил, что голосование в Народном собрании было сфальсифицировано и на самом деле якобы большинство парламентариев проголосовали против закона о границе в том виде, который установили главы республик 26 сентября 2018 года.

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