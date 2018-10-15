Казахстан направит на выборы Грузии троих наблюдателей

Астана, , 13:54 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Казахстана выбрала наблюдателей на выборы президента Грузии, которые состоятся 28 октября 2018 года, сообщает 15 октября агентство «Казинформ».

В выборах президента Грузии примут участие три представителя парламента Казахстана, которые войдут в состав делегации от парламентской ассамблеи ОБСЕ. Наблюдатели также прошли необходимый инструктаж и ознакомились с нормативными документами.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Грузии пройдут выборы президента. Это будут последние всенародные выборы главы государства. По данным ЦИК Грузии, на пост президента претендуют 25 зарегистрированных кандидатов.

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