Эксперт рассказал о двух возможных сценариях выборов главы Хакасии

Абакан, , 13:46 — REGNUM Повторное голосование на выборах главы Хакасии, назначенное на 21 октября, вновь отменилось, так как кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар сегодня, 15 октября, объявил о своём решении сняться с выборов. В связи с этим, по мнению политического аналитика Александра Чернявского (Красноярск), существуют два возможных сценария дальнейшего развития событий.

«Здесь может быть два сценария. Первый: КПРФ идёт ва-банк, доводит дело до логического конца и участвует в русской рулетке под названием «выборы в количестве одного кандидата». Для победы кандидату в главы Хакасии от КПРФ Валентину Коновалову нужно набрать 50% плюс один голос. В ином случае выборы будут признаны несостоявшимися. И такой исход довольно вероятен. Ведь в первом туре жители Хакасии голосовали не столько за Коновалова, сколько против Зимина (Виктор Зимин — бывший глава Хакасии, прим. ИА REGNUM ) и партии власти. Сейчас для избирателей ситуация принципиально изменилась. Зимина на дистанции нет, а маленький управленческий опыт 30-летнего коммуниста у многих вызывает опасения, что он не справится с республикой, которая находится в сложном социально-экономическом положении. Поэтому совершенно не факт, что Коновалов сможет набрать более 50% голосов», — сказал Александр Чернявский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что если коммунист всё же останется на дистанции, то при этом сценарии «практически неизбежен конфликт КПРФ и администрации президента».

«Судя по многим признакам, федеральный Центр явно взял курс на то, чтобы решение сложнейшего политического кризиса, который разворачивается сейчас в Хакасии, было отложено на сентябрь 2019 года. Пока же козыри на руках КПРФ. Не исключаю, что коммунисты удовлетворятся «синицей» вместо журавля. В качестве расторговки за то, что Коновалов откажется от участия в выборах, зюгановцы могут у власти попросить какой-нибудь «пряник» взамен», — резюмировал политический аналитик Александр Чернявский.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года прошли выборы главы республики. Первое место занял кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, получивший 44,81% голосов. Единоросс Виктор Зимин, который на тот момент являлся действующим главой Хакасии, получил второе место с результатом 32,42% голосов. Так как ни один кандидат не набрал более 50% голосов, на 23 сентября был назначен второй тур выборов. Однако 21 сентября Зимин с выборов снялся. Повторное голосование перенесли на 7 октября. Вместо Зимина в нём должен был принять участие кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, получивший в первом туре третье место (11,23%). Но и Филягин в итоге с выборов снялся.

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В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (четвёртое место в первом туре с результатом 6,61%), повторное голосование на этот раз перенесли на 21 октября. Сегодня, 15 октября, стало известно, что Мяхар решил отказаться от участия в выборах и призвал Коновалова поступить аналогичным образом.

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Если Валентин Коновалов решит принять участие в выборах, его имя останется в бюллетене единственным. 11 ноября жители Хакасии смогут выбрать из двух вариантов — «за» или «против» Коновалова. Для избрания коммунисту надо будет набрать более 50% голосов в свою поддержку. Если он не сумеет это сделать, будут назначены новые выборы.

Стоит также напомнить, что 3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева, который до этого являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Уточнялось, что Развожаев едет в Хакасию, чтобы «присмотреть» за регионом, в котором продолжается сложный выборный процесс.

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Развожаев уже успел сделать заявление по ситуации с выборами. Дело в том, что 11 октября в республиканский избирком поступило прокурорское представление, в котором указывается, что в документах, представленных Коноваловым на стадии выдвижения, содержатся ошибки. Например, Российская Федерация превратилась в «Российкую», кроме того, неверно написано название регионального отделения КПРФ. Ресизбирком решил направить материалы в суд, Коновалова могли снять с выборов.

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Но врио главы Хакасии попросил избирком «ещё раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение: отозвать иск из суда, дать выборам состояться». При этом он подчеркнул, что и прокуратура, и избирательная комиссия региона «действовали строго в соответствии с требованиями закона, и их решения юридически безупречны».

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15 октября в избиркоме ИА REGNUM сообщили, что отзывают иск о снятии с выборов коммуниста.

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