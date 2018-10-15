«Коновалов превратил электоральный процесс в Хакасии в карнавал» — эксперт

Москва, , 13:38 — REGNUM Кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, который должен был побороться за кресло главы Хакасии в ходе повторного голосования 21 октября, решил сняться с выборов. О своём решении он сообщил в понедельник, 15 октября.

Александр Мяхар также призвал сняться с выборов второго кандидата — коммуниста Валентина Коновалова.

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Тем временем иск республиканского избиркома о снятии с выборов кандидата в главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова будет отозван. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

«Комиссия сегодня, 15 октября, рассмотрела повторно представление прокуратуры. Ситуация следующая: изложенные в представлении прокуратуры обстоятельства действительно имеют место быть, но срок истёк. В связи с этим выполнить предписание прокуратуры не представляется возможным, поэтому иск будет отозван», — сказали ИА REGNUM в пресс-службе ресизбиркома.

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«События в Хакасия развиваются довольно интересно. Отозван иск об отмене регистрации Коновалова. Я продолжаю считать, что Коновалов превратил электоральный процесс в Хакасии в полный карнавал. Крайне сомнительно, что люди будут его поддерживать», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Но важно, что ситуация с республике стабилизируется, и и главная заслуга в этом принадлежит Михаилу Развожаеву. Человек приехал в регион, и начал реально наводить там порядок. Нас ждут выборы — какими они будут, мы не знаем, каков будет результат — посмотрим. Как известно, там необходимо набрать 50% плюс один голос избирателей, и картина крайне интересна. Но самое главное, что будут обеспечены нормальные, честные и прозрачные выборы, и за это Михаил Развожаев тоже несет ответственность, и есть основания полагать, что он справится. В целом уже понятно, что усилия по стабилизации обстановки в регионе начали приносить свои плоды», — подчеркнула Анна Федорова.

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