В аппарате свердловского губернатора и правительства первые назначения

Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM В аппарате губернатора и правительства Свердловской области произведены первые назначения. Указ об этом 15 октября подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Одним из первых заместителей руководителя аппарата стал Вадим Дубичев. Он также будет возглавлять департамент по местному самоуправлению. А до назначения заместителя губернатора — руководителя аппарата будет исполнять его функции.

Ещё одним первым заместителем назначен Константин Устиловский, который также будет руководителем экспертно-аналитического департамента.

Ильхам Ширалиев, Игорь Ромшин и Виктор Ятло стали заместителями руководителя аппарата. Первый также возглавляет департамент кадровой политики и контроля, а второй — государственно-правовой департамент. В подчинении Ятло находится департамента протокола и организационного обеспечения.

Ещё одним заместителем стала Марина Обрубова. Она будет заниматься документооборотой и работой с обращениями граждан.

Напомним, Евгений Куйвашев утвердил новую структуру исполнительной власти региона. Указ был подписан 13 октября.

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