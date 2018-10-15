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Лукашенко прокомментировал ситуацию, сложившуюся в православии

Политика

Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения единства в церкви и отметил, что православная церковь часто в истории «становилась заложницей межгосударственных отношений»

Минск, 15 октября 2018, 13:35 — REGNUM  На встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске «очень болезненно» относятся к той ситуации, что на сегодняшний день сложилась в православии. Слова главы государства приводит «БелТа».

Белорусский лидер подчеркнул важность сохранения единства в церкви, отметил, что православная церковь часто в истории «становилась заложницей межгосударственных отношений», и заявил, что «раскол — это всегда плохо».

«Раскол — это всегда плохо. И это плохие последствия. Последствия опаснее всего», — цитирует слова Лукашенко агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после утрени всенощного бдения в Свято-Духовском кафедральном соборе Минска подчеркнул, что на Украине не будут успешны никакие «светские силы», желающие уничтожить православную церковь.

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Православие
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