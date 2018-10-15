Министр финансов Индонезии довольна улучшением торгового баланса

Джакарта, , 13:39 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что индонезийский импорт упал после политики, проводимой правительством, но цифры по-прежнему велики, сообщает Antaranews.

«Импорт сократился, но все еще остается на уровне 14%», — заявила министр.

Министр финансов отметила, что довольна улучшением торгового баланса. «Состояние сентября показало положительную динамику, хотя торговый баланс нефти и газа остается отрицательным», — добавила она.

Сри Мульяни Индравати также надеется, что обрабатывающая промышленность будет расти быстрее. «Мы ожидаем, что обрабатывающая промышленность будет увеличиваться. Это обеспечит экспорту рост, поскольку в настоящее время экспорт по-прежнему на низком уровне», — подчеркнула министр.

В сентябре 2018 года зафиксировано положительное сальдо торгового баланса Индонезии в размере 230 млн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продолжит поддерживать экономику страны в долгосрочной перспективе.

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