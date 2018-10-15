Asia Times: На саммите «Большой двадцатки» будет жарко

Буэнос-Айрес, , 13:28 — REGNUM Предстоящий саммит «Большой двадцатки» (G20), который в этом году пройдет в Аргентине, может поджечь мир, в том числе и в буквальном смысле, — столь остры противоречия стран, которые примут в нем участие, пишет Пепе Эскобар в статье для The Asia Times.

Прежде всего, взрывоопасной является ситуация в отношениях США и Китая, между которыми продолжается торговая война. Вашингтон отказывается от каких-либо переговоров, пока Пекин не выступит с детальным списком потенциальных уступок. И хотя сам Китай готов пойти на ряд уступок, в некоторых вопросах, затрагивающих вопросы национальной безопасности КНР, это будет невозможно.

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Не лучше ситуация и на российском фронте, где Белый дом угрожает Москве военно-морской блокадой, а также выдвигает ультиматум, требуя прекратить разработки ракет, якобы нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. В противном случае Пентагон готов уничтожить их. Серьезнее угрозу трудно себе представить, поскольку это равносильно нанесению превентивного ядерного удара. В свою очередь, как отметил генеральный директор компании BP Роберт Дадли, введение дополнительных санкций против российских энергетических компаний приведет к катастрофе.

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«Если будут введены санкции против «Роснефти», Газпрома или «Лукойла», как было в случае с «Русалом», произойдет, по сути, остановка работы всей энергетической системы Европы», — подчеркнул он на конференции Oil & Money в британской столице.

Индия, хотя и пошла на соглашение с Японией, Австралией и с США о мерах сдерживания Китая и ограничения пространства для маневра для России, полностью желаемого добиться не удалось, поскольку Индия решила приобрести российские системы С-400. Помимо поставок ЗРК, Россия также построит в стране шесть дополнительных реакторов стоимостью $20 млрд каждый. «Роснефть» также заключила на десять лет соглашение с Нью-Дели о поставках нефти. Более того, страна будет по-прежнему покупать иранскую нефть, рассчитываясь за нее в рупиях.

В плане же ЕС все зависит от Германии, которая из-за своего экспортного центризма направлена на Азию. Страна пытается повторить азиатскую модель, при которой несколько крупных компаний являются основными источниками активного экспорта. Американский же рынок, находящийся под воздействием ветров протекционизма, уходит на второй план.

Не стоит забывать о бразильской трагедии и ситуации в Аргентине, где президент Маурисио Макри своей неолиберальной шоковой терапией сделал из страны заложника МВФ. Вполне возможно, что Буэнос-Аэрос ожидает саммит «Большой двадцатки», где его ближайшие партнер, в том числе по торговле, возглавляется фашистом Жаиром Болсонарио. Кем бы ни был этот выходец из ВДВ страны, бразильским националистом его назвать нельзя, поскольку он регулярно отдает честь американскому флагу и сдает страну на растерзание «инвесторам» и «рыночным экспертам» из Нью-Йорка, Цюриха, а также Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Таким образом, саммит «Большой двадцатки» обещает быть интересным, отмечает автор, если учесть новую серию угроз и санкций США, раздробленность и неспособность ответить на внутриполитические вызовы ЕС, дезорганизацию БРИКС, два члена которой в острых отношениях с США, а также внутреннее разложение Саудовской Аравии и отсутствие на саммите Ирана.

Напомним, первой тур президентской гонки в Бразилии состоялся 7 октября. Ее лидером стал ультраправый кандидат от Социал-либеральной партии Жаир Болсонару, за которого проголосовали 46,46% голосов избирателей.