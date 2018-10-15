Кадыров рассказал, за что мэр Грозного уволил четырех префектов

Грозный, , 13:25 — REGNUM В Грозном отстранены от занимаемых должностей префекты Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского районов Шамиль Очаров, Зелимхан Истамулов, Русланбек Исмаилов и Хасан Камаев. Такое решение принял мэр города Ибрагим Закриев в связи с ненадлежащим исполнением ими служебных обязанностей.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, причиной увольнения стал формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество, который стоит особенно остро в Грозном.

Органам власти были предъявлены требования решить этот вопрос — злостных неплательщиков отключить от электропитания, а тем, у кого нет средств на оплату света и газа, помочь субсидиями. Однако в этом вопросе, как отметил Кадыров уволенными префектами был проявлен формальный подход.

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По его словам, все уволенные давно работали, но требования к ответственным лицам за доверенные им участки работ из года в год повышаются, а четверо префектов некачественно выполнили серьезные поручения.

Кадыров высказал уверенность, что принятые меры «будут всем на пользу и в первую очередь позитивно скажутся на дальнейшем развитии городского хозяйства столицы Чечни».

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Напомним, в мае 2018 года власти Чечни решили помочь жителям региона, которые не в состоянии оплатить сами свои счета за свет. Глава региона поручил сформировать список таких людей, которым будет оказана посильная материальная помощь.

В июне 2018 года региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оплатил долги за электроэнергию более 3000 абоненто.

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