Выборы в Европе и США показывают запросы на обновление власти — Володин

Москва, , 13:18 — REGNUM Результаты последних выборов в Европе и США являются запросом общества на обновление власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Прошедшие за последнее время выборы в США и Европе показывают системные изменения отношения избирателей к политикам и партиям, длительное время находящимся у власти», — сказал Володин, отвечая на вопрос парламентских журналистов об итогах выборов в Баварии.

В свое время никто из европейских глав государств не верил в то, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов, 14 октября свои лидирующие позиции потеряла правящая с 1957 года в Баварии партия ХСС, она не сможет сформировать кабинет министров без коалиции. При этом все большую поддержку получают партии, которые реагируют на острые запросы общества, такие как решение проблем миграции, борьба с безработицей, защита окружающей среды, доступное образование и медицинское обслуживание, отметил спикер Госдумы.

«Проигрывающая западная элита продолжает надеяться, что это случайность, а не закономерность. Они не находят лучшего объяснения своим низким результатам на выборах, чем вмешательство России в выборы», — добавил он.

«Между тем, последние результаты выборов в США и Европе носят системный характер. К ним надо относиться самокритично и, в первую очередь, спросить с себя. Пришло время, когда, проанализировав последние избирательные кампании в Европе, зарубежным политикам пора извиниться за надуманные обвинения, звучащие в адрес России», — заключил Володин.

14 октября в Германии состоялись выборы в ландтаг (земельный парламент) Баварии. Партнер Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель по правящей в ФРГ коалиции — Христианско-социальный союз (ХСС) — по предварительным результатам побеждает на выборах, однако набрал 37,2% голосов. На прошлых выборах в баварский ландтаг в 2013 году за ХСС проголосовали 47,7% жителей.

Второе место заняли «зеленые» с 17,5%. Следующей стала партия «Свободные избиратели» (11,9%). Кроме того, в ландтаг впервые прошла ультраправая «Альтернатива для Германии» (10,3%), занимающая резко отрицательную позицию в отношении мигрантов.

Еще один партнер Меркель по коалиции — Социал-демократическая партия Германии — сильно опустилась в Баварии, получив всего 9,7% голосов избирателей. В течение четырех недель должна быть сформирована коалиция, поскольку ХСС по итогам выборов потерял парламентское большинство.