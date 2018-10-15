Понедельник, 15 Октября 2018 года
14:29:01 МСК

Прокуратура требует 3 года тюрьмы для замминистра транспорта Италии

Политика

По версии прокуратуры, в обмен на предоставление государственных средств бизнесмены оплачивали отдых и путешествия чиновников

Генуя, Италия, 15 октября 2018, 13:14 — REGNUM  Прокуратура Италии обвиняет ряд бывших и действующих чиновников провинции Лигурия (столица — Генуя) в коррупции и требует приговорить их к тюремному заключению, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 15 октября.

По данным прокуроров, группа чиновников в 2010—2012 годах распоряжалась средствами региональных фондов незаконным образом. В обмен на предоставление государственных средств некоторым компаниям их владельцы оплачивали отдых и путешествия чиновников, а в ряде случаев и платили им наличными.

В числе подозреваемых — и нынешний заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси. Прокуратура просит для него 3 года 4 месяца тюремного заключения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить