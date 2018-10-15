Прокуратура требует 3 года тюрьмы для замминистра транспорта Италии

Генуя, Италия, , 13:14 — REGNUM Прокуратура Италии обвиняет ряд бывших и действующих чиновников провинции Лигурия (столица — Генуя) в коррупции и требует приговорить их к тюремному заключению, сообщает Il Sole 24 Ore в понедельник, 15 октября.

По данным прокуроров, группа чиновников в 2010—2012 годах распоряжалась средствами региональных фондов незаконным образом. В обмен на предоставление государственных средств некоторым компаниям их владельцы оплачивали отдых и путешествия чиновников, а в ряде случаев и платили им наличными.

В числе подозреваемых — и нынешний заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси. Прокуратура просит для него 3 года 4 месяца тюремного заключения.