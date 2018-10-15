Саудиты угрожают США размещением в стране военной базы России

Эр-Рияд, , 13:04 — REGNUM Телеканал Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Арабия» 14 октября опубликовал материал, в котором изложены тридцать ответных мер Королевства Саудовской Аравии на предполагаемые санкции США за убийство и расчленение оппозиционного журналиста Хашогги в консульстве КСА в Турции. Публикация носит название «Мнение: санкции США в отношении Эр-Рияда будут означать, что Вашингтон сам себя зарежет».

Высказывается мнение, что ответные меры Эр-Риада очень больно ударят по экономике Соединенных Штатов, гораздо сильнее, чем американские санкции по экономике Саудовской Аравии.

Первой мерой из контрсанкций идет отказ КСА от добычи определенного объема нефти, что может вызвать рост цен на нефть не только до 100 долларов за баррель, но и до 200. Серьезным ударом по экономике США, по американскому доллару, будет оценка саудовской нефти не в долларах, а, например, в китайских юанях.

Кроме того, Эр-Рияд перестанет покупать оружие у Вашингтона. На сегодня КСА покупает 10 процентов всего оружия, которое производят американские компании. 85% закупаемого страной оружия — это американское оружие. В качестве альтернативы саудиты могут выбрать российское и китайское оружие.

Но главная сенсация состоит в том, что саудиты угрожают США предложением России создать военную базу в Табуке на северо-западе страны.

Саудовская Аравия может прекратить обмен доверительной информацией с США, что повысит уровень террористической угрозы для Соединенных Штатов и их союзников.

США также лишатся 800 миллиардов долларов саудовских инвестиций в государственные ценные бумаги. Соединенные Штаты лишатся рынка Саудовской Аравии, экономика которой входит в двадцатку сильнейших экономик мира.

Сближение с Россией может вызвать потепление отношений с Ираном, и движения «Хамас» и «Хезболла» могут превратиться из врагов в союзников Эр-Риада.

В общем и целом, основной посыл данной публикации телеканала «Аль-Арабия» в том, что Саудовская Аравия в ситуации применения санкций со стороны США готова пойти на сотрудничество с геополитическими соперниками Вашингтона.