Воронежская область: глава администрации Хохольского района снова задержан

Хохол, Воронежская область, , 12:56 — REGNUM Глава администрации Хохольского района Воронежской области Павел Пономарёв задержан 15 октября. Чиновник проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении служебных полномочий, дело возбудили еще в мае 2017 года. Он находился под домашним арестом, в мае этого года его отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на собственный источник Пономарёв был снова задержан 15 октября, по месту его жительства проведены обыски, сам он допрошен. Предположительно, его допрос связан с возбуждением нового уголовного дела, правда, по тем же основаниям, что и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, Пономарёв был задержан в мае 2017 года по подозрению в превышении служебных полномочий. По версии следствия, чиновник принуждал местного предпринимателя пожертвовать 430 тыс. рублей на храм. И для большей аргументированности распорядился заблокировать бетонными блоками торговые точки, принадлежащие бизнесмену. Сам Пономарёв рассказал, что конфликт его с этим предпринимателем начался с того, что администрация помогла ему с выделением участка в 100 га под овцеводство. Впоследствии участок оказался продан, а вместо овцеводства бизнесмен занялся розничной торговлей.

Что касается возбуждения нового уголовного дела, то, скорее всего, оно связано с претензиями защиты Пономарева. Она настаивала на том, что, поскольку глава администрации является спецсубъектом, то уголовное дело в отношении него должен возбуждать руководитель регионального СУ СКР Кирилл Левит, тогда как первое дело возбудил следователь второго отдела по расследованию особо важных дел. Правда, в июле этого года суд отказал защите в жалобе на незаконное возбуждение дела.

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