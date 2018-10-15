Глава МИД Великобритании: сделка по Brexit остаётся возможной

Брюссель, , 12:52 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что заключение сделки по Brexit с Брюсселем остается возможным, однако некоторые серьезные вопросы решить пока не удалось. Об этом сообщает 15 октября агентство Reuters.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, несмотря на огромный прогресс в процессе переговоров, между Лондоном и Брюсселем на сегодняшний день существуют разногласия «по одному-двум крайне непростым вопросам».

Также Хант отметил, что не исключает вероятности заключить договоренность по проблемным моментам на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон должен активнее сопротивляться прессингу со стороны Брюсселя на переговорах по Brexit.

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