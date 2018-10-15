Понедельник, 15 Октября 2018 года
14:29:15 МСК

Глава МИД Великобритании: сделка по Brexit остаётся возможной

Политика

Хант отметил, что не исключает вероятности заключить договоренность по проблемным моментам на текущей неделе

Брюссель, 15 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что заключение сделки по Brexit с Брюсселем остается возможным, однако некоторые серьезные вопросы решить пока не удалось. Об этом сообщает 15 октября агентство Reuters.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, несмотря на огромный прогресс в процессе переговоров, между Лондоном и Брюсселем на сегодняшний день существуют разногласия «по одному-двум крайне непростым вопросам».

Также Хант отметил, что не исключает вероятности заключить договоренность по проблемным моментам на текущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон должен активнее сопротивляться прессингу со стороны Брюсселя на переговорах по Brexit.

Читайте также: Борис Джонсон: настала пора дать отпор Брюсселю по Brexit

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить