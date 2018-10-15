Президент Индонезии встретился с главой МИД Палестины

Джакарта, , 12:55 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с министром иностранных дел Палестины Риад аль-Малики в президентском дворце в Джакарте, сообщает Antaranews.

Президента Индонезии на встрече сопровождала глава МИД Ретно Марсуди. В то время как министра иностранных дел Палестины сопровождал посол Палестины в Индонезии Зухаир Аль Сун.

Ранее посол Палестины в Индонезии выразил надежду, что Джакарта сможет открыть отдельное посольство в Палестине. Несмотря на хорошие дипломатические отношения, посольство Индонезии в Палестине по-прежнему совмещено с посольством Индонезии в Иордании, которое расположено в Аммане.

Индонезийское правительство не может открыть дипломатическое представительство в Палестине из-за неопределенного статуса государства. Кроме того, израильско-палестинские вопросы до сих пор не решены.

Издание отмечает, что Турция в конце 2017 года заявила, что откроет посольство в Восточном Иерусалиме в качестве формы поддержки Палестины.

В ходе двусторонней встречи глава МИД Палестины поблагодарил Индонезию за экономическую поддержку, в частности беспошлинный ввоз палестинских продуктов на индонезийский рынок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН Индонезия будет представлять интересы Палестины.

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