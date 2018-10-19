Покинет ли Америка японский плацдарм?

Токио, , 07:25 — REGNUM Могут ли претензии США к своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе стать причиной сворачивания американской помощи или закрытия американских военных баз, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Умозрительная возможность отказа США от «обеспечения безопасности» Японии и Южной Кореи рассматривалась недавно в статье, опубликованной в американском издании Project Syndicate. Действительно, претензии американского президента Дональда Трампа к излишне затратному финансированию своих союзников позволяют мысленно допустить и такой способ экономии средств. Но это допущение вряд ли воплотится в реальности, ведь основной противник США, которым стал Китай, должен по логике американских военных и финансовых кругов находиться под неусыпным контролем.

Ослаблять американское давление на Китай, уходя с японских или южнокорейских баз, в такой парадигме для Вашингтона недопустимо. Что же касается возможных претензий дальневосточных союзников США по поводу увеличения «налога на безопасность» в соответствии с требованиями того же Трампа, то, скорее всего, эти требования будут удовлетворены. Опасения Токио связаны не с тем, что придется больше платить за американскую военную поддержку, а с непредсказуемостью, в которую может ввергнуть мировую экономику продолжающаяся торговая война между США и Китаем.

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