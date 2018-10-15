Ханты-Мансийск, , 12:45 — REGNUM Жительница Югры обвиняется в финансировании терроризма. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по её уголовному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Следствие установило, что женщина с февраля 2015 по июль 2016 года через банковские карты знакомых перевела свыше 500 тыс. рублей своему зятю, находящемуся на территории Сирийской Арабской Республики. Деньги ему были необходимы на обмундирование и экипировку для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Её противоправные действия пресекли в ходе антитеррористических мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области. Женщину арестовали, предъявив обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Согласно санкции данной статьи УК РФ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование по делу проведено седьмым следственным управлением (Ростов-на-Дону) Главного СУ СКР.

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