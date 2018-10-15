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Прикамье определит границу с Башкирией и Кировской областью

Политика

Губернаторы завизировали Соглашение об описании границы между регионами

Пермь, 15 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Подписано Соглашение об описании местоположения границы между Пермским краем и Башкирией. Подписи под документом поставили главы субъектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

По словам заместителя премьер министра правительства Башкирии — министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева, подписание соглашения между двумя субъектами — знак формирования новых подходов к вопросам землеустройства.

Добавим, что 12 октября пермские чиновники проинформировали, что аналогичный документ подписан с Кировской областью. Точное описание межрегиональных границ внесут в Единый государственный реестр (ЕГРН). В настоящее время в ЕГРН зафиксирована точная граница Пермского края лишь с Республикой Коми.

В Министерстве управления имуществом и земельными отношениями Пермского края отмечают, что документальное описание границ между субъектами позволит минимизировать количество земельных споров, будет поспособствовать эффективному управлению земельными участками и повышению инвестиционного потенциала региона. Пермский край заинтересован в скорейшем описании точных границ.

Напомним, Прикамье граничит с пятью субъектами РФ — Республикой Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном и Свердловской областью. По данным Краевой кадастровой палаты, общая протяженность границ Пермского края составляет более 2 тыс. километров

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Межрегиональное сотрудничество
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