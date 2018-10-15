Путин подписал указ об оснащении автозаков спецсигналами

Москва, , 12:36 — REGNUM Автомобили Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), предназначенные для транспортировки заключенных, будут оборудованы спецсигналами. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что после внесенных главой российского государства поправок в указ «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» на автозаки будет разрешено устанавливать специальные устройства для подачи световых и звуковых сигналов.

Напомним, в мае Минюст РФ выступил с инициативой оборудовать указанные транспортные средства спецсигналами для того, чтобы автозаки передвигались в автомобильном потоке с той же скоростью, что и полицейские автомобили.