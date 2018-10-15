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Евросоюз одобрил введение санкций за создание и применение химоружия

Политика

Сейчас Евросоюз может вводить санкции «в отношении лиц и организаций, которые занимаются разработкой и использованием химоружия»

Люксембург, 15 октября 2018, 12:24 — REGNUM  Европейский союз принял новый режим введения санкций против стран, применяющих химическое оружие, сообщает 15 октября пресс-служба Совета ЕС.

«Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Евросоюз может вводить санкции «в отношении лиц и организаций, которые занимаются разработкой и использованием химоружия, независимо от их национальности и местонахождения».

Напомним, ранее сообщалось, что документ предусматривает «санкции, предложенные Великобританией и Францией после атак в Сирии и британском Солсбери». Введенные ограничительные меры предполагают запрет на въезд в страны ЕС для руководителей российских разведывательных структур и их ближайших соратников. Кроме того, все активы этих лиц на территории Евросоюза, если таковые имеются, будут заморожены.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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