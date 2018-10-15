Новый алтайский губернатор Виктор Томенко меняет структуру правительства

Барнаул, , 12:18 — REGNUM Спустя почти месяц после своего избрания новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко готов утвердить новую структуру регионального правительства. Возможно, это будет сделано уже завтра, 16 октября, а сегодня глава региона рассказал о ней руководителям комитетов и фракций Алтайского краевого Законодательного собрания. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Как и в предыдущей модели, губернатором и председателем правительства Алтайского края будет одно лицо. Из новшеств — среди девяти заместителей председателя правительства не будет ни одного со статусом «первый», хотя в аппарате у предыдущего главы было сразу два первых зама.

«В системе исполнительной будут работать 13 министерств и 13 управлений, а также четыре инспекции. Продолжится деятельность администрации губернатора и правительства Алтайского края, а также представительства Алтайского края в Москве», — отмечается в официальном сообщении на сайте краевых властей.

При этом в администрации региона подчёркивают, что новая правительственная структура будет максимально приближена к структуре Правительства России. В частности, планируется создать министерство культуры и спорта, а на базе министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства будут созданы два министерства — транспорта и строительства и ЖКХ.

«Я понимаю, что структура — это не панацея, структура — это инструмент. Но если сейчас у нас есть возможность этот инструмент хорошенько наладить, чтобы он выполнял свои задачи, то это нужно обязательно сделать», — пояснил Виктор Томенко.

Итак, со структурой аппарата регионального правительства всё более-менее понятно, чего не скажешь о персоналиях. За четыре месяца работы новый глава произвёл считанное число назначений и отставок. На вопрос депутатов о причине такой медлительности губернатор ответил весьма пространно.

«Некоторых министров по закону нужно согласовать с федерацией. Речь, в частности, идёт о министрах финансов, промышленности, природных ресурсов. Кроме того, ряду руководителей нужно получить допуск к гостайне, на это тоже требуется время», — заявил глава Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, красноярский чиновник Виктор Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края 1 июня 2018 года, после того, как прежний глава края Александр Карлин неожиданно попросил отставки. По итогам выборов 9 сентября Виктор Томенко избрался на безальтернативной основе.