Жириновский скорректировал свое высказывание про С-700

Москва, , 12:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уточнил свое высказывание по поводу якобы имеющегося у России С-700.

«Конечно, у нас уже есть секретные виды вооружений, параметры которых широкой публике неизвестны. Более того, скоро будут появляться новые ракеты и системы. Они будут способны закрыть от полетов небо любой страны или даже всей планеты. Или напротив — нанести неожиданный удар в любой точке Земли, минуя чужие системы обороны», — отметил Жириновский.

При этом он обратил внимание на то, что некоторые из этих разработок пока являются прототипами и конкретного имени не имеют.

В этой связи депутат Госдумы напомнил, что направил свои варианты названий вооружений в Минобороны.

«Это может быть не С-600 или С-700, а «Сокрушение» или «Всесокрушающий», «Без пощады», «Молниеносный», «За упокой», «Адская карусель», «Неумолимый», «Ангел смерти», «Глас Сатаны» или «Геенна огненная». Можно назвать ракету и «ВВЖ», — рассуждает Жириновский.

Он уверен, что является самым известным политиком за границей и выступает за жесткую внешнюю политику России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что у России якобы есть зенитные ракетные системы ПВО С-500, С-600 и С-700.

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